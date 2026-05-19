Каршеринговый сервис «Делимобиль» компенсирует клиентам время сбоя

Каршеринговый сервис «Делимобиль» компенсирует клиентам время, в течение которого они не могли пользоваться автомобилями из-за сбоя 18 мая. Компенсация будет начислена автоматически в течение семи дней. Пользователям, у которых сохраняются сложности с завершением аренды, в компании предложили закрыть автомобиль через Bluetooth.

Об этом сообщили ТАСС в компании. В сервисе также заявили, что «в усиленном режиме» работают над восстановлением стабильной работы приложения и сайта.

«Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение семи дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту», – говорится в официальном сообщении «Делимобиля».

Масштабный сбой в работе «Делимобиля» произошёл вечером 18 мая. Пользователям были недоступны мобильное приложение и веб-сайт компании, из-за чего возникли сложности с завершением аренды. В некоторых случаях автомобили оказались заблокированы.