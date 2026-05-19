Автомобили Ford смогут использовать запасное колесо для беспроводной зарядки

Компания Ford разработала необычное решение для владельцев малотоннажных фур: складная запасная шина, спрятанная под кузовом, будет одновременно служить беспроводным зарядным устройством для электроинструментов. Инженеры выяснили, что обычная запаска из высокопрочной резины способна не только заменить колесо, но и стать резервуаром для индукционной зарядной катушки, подключенной к электросети автомобиля. Это устройство позволяет заряжать аккумуляторы болгарок, дрелей и других приборов прямо во время работы, без необходимости покидать рабочее место. По задумке создателей, технология рассчитана на профессиональных строителей и электриков.

которые часто используют фургоны для выездов на объекты.

Прототип системы уже испытан: он интегрирован в запаску Ford Transit, а для ориентации водителя на корпусе инструментов нанесена специальная метка, указывающая оптимальное размещение для зарядки. Мощность беспроводного передатчика держится в секрете, однако представители марки заявляют, что рабочие процессы не будут нарушены из-за долгого ожидания. Разработчики подчеркнули, что конструкция не мешает установке колеса на штатное место, ведь катушка встроена между резиной и колесным диском. Патент на это изобретение уже подан, и компания рассматривает возможность внедрения технологии в серийные фургоны ближайшего поколения. По оценке экспертов, запаска-зарядка упрощает быт строителей: теперь для подзарядки инструмента не нужно искать розетку или запускать генератор.