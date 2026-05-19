В Chevrolet Traverse появятся новые функции камер

Компания Chevrolet оснастила Traverse 2027 модельного года новым набором камер и сенсоров, кардинально повышающих уровень безопасности. Инженеры объединили девять камер, датчики и радары, что позволило активировать расширенный функционал систем помощи водителю, включая автопилот второго уровня.

Среди нововведений — водитель может контролировать «слепые зоны» в реальном времени, а проекционный дисплей теперь проецирует важные данные прямо на лобовое стекло. Парковка стала проще благодаря трехмерному обзору и дополнительным радарным сенсорам, которые на 30% быстрее распознают движение на перекрёстках.

Производитель заявляет, что модернизация коснулась не только электроники — навигация получила функцию дополненной реальности, а системы кругового обзора и автоматического торможения теперь работают точнее. Обновлению подверглись и элементы подвески, повышающие устойчивость на дороге, а также интуитивный интерфейс управления функциями безопасности.