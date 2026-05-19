GMC Sierra AT4X AEV Edition больше не доступна для заказа

Популярная внедорожная модификация пикапа GMC Sierra AT4X с пакетом AEV Edition больше не принимает новые заказы от покупателей. General Motors свернула прием заявок на эту версию 2026 модельного года, оставив у дилеров или в пути лишь около 341 машины. Ожидается, что этот запас быстро растает из-за высокого спроса на нишевый автомобиль, ориентированный на серьезное бездорожье.

Пакет AEV, разработанный совместно с American Expedition Vehicles, включает стальные бамперы, усиленную защиту днища, 18-дюймовые колеса Salta, пороги и другое оборудование для покорения бездорожья. Технически пикап оснащен 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 420 лошадиных сил и крутящим моментом 620 Нм.

В оснащение входят амортизаторы Multimatic DSSV, передний и задний блокируемые дифференциалы и двухступенчатая раздатка. Пока данные о сохранении спецверсии в следующем поколении GMC Sierra 2027 года отсутствуют — производитель еще не объявил о своих дальнейших планах.