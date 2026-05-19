Ford запатентовал адаптивный бампер: в чем суть

Современные бамперы должны защищать дорогостоящие детали фронтальной части автомобиля, держа удар, и одновременно защищать пешеходов, то есть быть в то же время гуттаперчевыми и даже в ряде случаев хрупкими.

Проблема состоит в том, что большинство современных бамперов проектируются таким образом, чтобы реагировать одинаково независимо от силы удара. Эту известную проблему пытается решить новая технология Ford.

Американская компания подала патентную заявку (N 20260131749), в которой описывается ноу-хау, позволяющая бамперам быть одновременно прочным и податливым. В Ford свое изобретение называет нелинейной пружиной. Суть состоит в том, что при ударе бампер становится жестче по мере усиления на него ударного воздействия.

Проще говоря, фронтальная часть бампера выполнена из более мягких материалов, но ближе к внутренним слоям массив становится жестче, что играет роль при усилении ударных нагрузок. Таким образом, этот элемент может поглощать незначительные удары, но при этом выдерживать более сильные столкновения.

Как уточняет autoblog.com, в большинстве бамперов используются пенопласт, металлические балки и кронштейны, которые изгибаются в заданном направлении. В конструкции Ford между бампером и рамой добавлены пружинные узлы, позволяющие передней части автомобиля реагировать по-разному в зависимости от силы удара.

На патентных чертежах показаны несколько вариантов конструкции с изогнутыми металлическими пружинами, стержнями, кронштейнами и иногда винтовыми пружинами. Изогнутые элементы сначала легко изгибаются, а затем сильнее сжимаются.

Ford в своей патентной заявке отдельно упоминает безопасность пешеходов, особенно при ударах по нижней части ног в условиях городского трафика. Более мягкая основа разрабатывающихся бамперов Ford способна снизить количество травм, сохраняя при этом целостность конструкции автомобиля. Такая технология также помогает перенаправить ударную нагрузку от дорогостоящих деталей при небольших авариях, говорится в патентной заявке.

Впрочем, если Ford запатентовал эту идею, не означает, что она будет реализована на серийных автомобилях. Тем не менее, заявка свидетельствует о том, что американская компания активизировала работу по созданию адаптивных систем пассивной безопасности с прицелом на дальнейшего развития правил безопасности и ужесточения норм проведения краш-тестов.