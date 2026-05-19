Байкеры перестали ставить на учет мотоциклы

Россияне перестали ставить на учёт один вид транспорта. В период с января по апрель на территорию России было ввезено 27 тыс. новых мотоциклов, однако в Госавтоинспекции было зарегистрировано около половины из них. Об этом сообщают IZ.RU.

© Quto.ru

Всего за первые четыре месяца россияне купили 14,6 тыс. байков — на 6,5% больше, чем годом ранее. Львиная доля спроса приходится на бюджетную малокубатурную технику с моторами до 400 см3 — с начала года было реализовано 8 686 таких мотоциклов. В сегменте от 400 до 800 «кубов» спрос заметно меньше и составляет 3 852 проданных транспортных средств. Ещё 2 049 байков приходится на мотоциклы с моторами более 800 см3.

«Рост рынка идет за счет маломощной мототехники из Китая плюс сборки ее же в России. Общий объем ввоза мотоциклов и байков за четыре месяца составил 27,6 тыс. штук: в два раза больше, чем встало на учет», — отметил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По мнению экспертов, такая разница объёма ввоза транспорта в нашу страну и количества регистраций не говорит о том, что россияне массово игнорируют законодательство. Так как не все импортированные экземпляры уже реализованы.

Тем не менее, в ряде регионов мотоциклисты действительно не торопятся ставить транспорт на учёт чтобы не платить транспортный налог и не оформлять страховку. В первую очередь, речь идёт об областях с недостаточным контролем, а также там, где технику покупают для поездок на рыбалку и за грибами.