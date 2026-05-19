В Южной Корее стартовали продажи Kia Morning от 685 тысяч рублей

Почему обновлённый Kia Morning выходит на умирающий рынок.

Пока Kia анонсирует в Корее обновлённый Morning 2027 с коленной подушкой и LED-подсветкой, аналитики бьют тревогу: сегмент малолитражек в стране переживает коллапс. Согласно данным CarIsyou, в мае 2025 года было зарегистрировано всего 5626 «кёнчха» — на 37,4% меньше, чем годом ранее.

За первые пять месяца падение составило 33,8%, а годовой прогноз опустился ниже 70 тысяч машин — втрое хуже показателей 2022 года.

Причина — тектонический сдвиг в потребительских предпочтениях. Экономия на топливе больше не перевешивает желание получить безопасный, технологичный и просторный автомобиль. Покупатели массово мигрируют в сторону субкомпактных кроссоверов вроде Hyundai Casper, который сам вырос настолько, что перестал считаться малолитражкой, и более крупных SUV. Инсайдеры отрасли признают: «Получить прибыль с микрокара сейчас нереально, производители перебрасывают ресурсы на модели с высокой маржой».

В этой почти пустыне производителей осталось всего трое: Morning, Ray и Casper (после ухода Chevrolet Spark). Именно здесь Kia и пытается удержать позиции, поднимая цены на Morning — базовая версия подорожала на 260 тысяч вон (около 12,5 тыс. руб.), что в условиях падающего рынка выглядит как игра ва-банк.

Получается парадокс: Kia выводит на арену гладиатора, в то время как зрители массово покидают трибуны. Ажиотажа новый Morning вряд ли вызовет, но Kia, судя по всему, просто пытается выжить в сегменте, пока он окончательно не исчез.

