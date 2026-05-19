На Subaru Forester и Crosstrek отзывают 6,6 тыс. рычагов подвески

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) инициировало отзыв более 6,6 тысячи неоригинальных рычагов подвески для автомобилей Subaru.

Дефект обнаружили в деталях бренда Beck/Arnley — под кампанию 26E028 попали 6668 единиц, выпущенных с декабря 2020 года по апрель 2026 года. Проблема кроется в гайке нижней шаровой опоры: она могла быть ослаблена или затянута с нарушением спецификации, что грозит отделением шаровой от рычага во время движения. На внезапную неисправность, предупреждают эксперты, могут указывать посторонние шумы или ощущение «плавания» автомобиля на дороге.

Под отзыв попали запчасти для передней подвески моделей Forester и Crosstrek 2018–2025 года выпуска. Имеются два артикула: 102-8227 для правой стороны (3442 штуки) и 102-8226 для левой (3226 штук). В NHTSA рассмотрели шесть сообщений о возможном отделении шаровой опоры — в двух случаях не исключили ошибки при установке. Однако дополнительная проверка выявила и другие дефекты: отсутствующие шплинты, плохую посадку резьбы, несоответствие гаек, а также излишки сварки в зоне крепления. По данным отчёта, никто из водителей или пассажиров не пострадал.

Владельцам заменят рычаг и шаровую опору в сборе бесплатно. Уведомления начнут рассылать 2 июня 2026 года, а новые детали будут поставляться от другого производителя. Если ваш Subaru Forester или Crosstrek недавно проходил ремонт с использованием неоригинальной подвески, рекомендуют заранее проверить артикул, не дожидаясь официального письма.