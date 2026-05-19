Новый электрокроссовер Nissan Leaf оказался близок по цене к Micra

Электромобиль Nissan Leaf пополнил линейку 2024 года с улучшенными характеристиками и установленными европейскими ценами. Новинка в стартовой комплектации Engage предлагается по цене от 33 990 евро, оснащаясь аккумулятором емкостью 52 кВт·ч и двигателем мощностью 177 лошадиных сил. Такой вариант способен разгоняться до 100 км/ч за 8,3 секунды, достигать максимальной скорости 160 км/ч и проезжать до 445 км без подзарядки. Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 105 кВт и может буксировать прицеп массой до 975 кг.

Топовая версия оборудована батареей на 75 кВт·ч и мотором мощностью 217 лошадиных сил. С нуля до сотни она ускоряется за 7,6 секунды, может буксировать те же 975 кг, а ее запас хода достигает 622 км, причем быстрая зарядка теперь возможна мощностью до 150 кВт.

Сравнение с новой Nissan Micra показывает любопытные ценовые соотношения. Базовая Micra с аккумулятором 40 кВт·ч стоит от 29 610 евро, но она компактнее: длина 3,97 м против 4,35 м у Leaf, а багажник 326 л вместо 437 л. При этом у нее запас хода 317 км и зарядка до 80 кВт.

Парадокс в том, что Micra с почти аналогичной батареей (52 кВт·ч) оценена дороже — от 34 610 евро. У нее богаче оснащение (комплектация Advance), но самую мощную версию Leaf с запасом хода 622 км он все равно обгоняет по многим параметрам.