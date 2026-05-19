Xiaomi анонсировала электромобиль с запасом хода до 1500 км

Xiaomi планирует вывести на рынок электромобиль, способный преодолевать до 1500 километров без подзарядки. Этот амбициозный проект может изменить представление о дальности хода электрических машин. Компания намерена использовать инновационные аккумуляторные технологии, которые позволят достичь таких показателей. Новинка составит конкуренцию многим современным моделям, предлагая рекордную автономность.

Пока что ни один серийный электрокар не может похвастаться таким запасом хода: даже лидеры рынка, такие как Tesla, предлагают около 600–700 километров. Xiaomi стремится заполнить эту нишу, разрабатывая батареи с высокой плотностью энергии. Инженеры компании уже протестировали несколько перспективных образцов, и первые результаты показывают значительный прогресс. Ожидается, что серийная версия автомобиля появится через несколько лет.

Такой шаг может серьёзно повлиять на индустрию, ведь проблема недостаточного запаса хода остаётся одним из главных сдерживающих факторов для покупателей электромобилей. Кроме того, проект Xiaomi демонстрирует растущую конкуренцию между технологическими гигантами в автомобильной сфере. Если планы будут реализованы, это может стимулировать других производителей к разработке более эффективных аккумуляторов. Более доступные и ёмкие батареи, в свою очередь, способны ускорить переход на электротранспорт.