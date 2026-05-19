Nissan Qashqai потерял самую простую версию

Европейская линейка Nissan Qashqai лишилась версии с механической коробкой передач. Ранее кроссовер можно было заказать с 140-сильным mild-hybrid агрегатом и «механикой», но теперь этот вариант исключён из прайс-листа, сообщает портал 32cars.ru. Вместо него покупателям предлагают два других исполнения.

Первый вариант — Qashqai Mild-Hybrid 158 Xtronic, оснащённый бензиновым двигателем мощностью 158 лошадиных сил и вариатором Xtronic. Его цена стартует от 41 830 евро. Второй — гибридная модификация e-Power, где силовая установка работает по последовательной схеме, а стоимость начинается с 39 880 евро.

Таким образом, приобрести новый Qashqai с ручной коробкой передач больше нельзя. Тем, кто предпочитает «механику», остаётся обратить внимание на автомобили с пробегом или рассмотреть другие модели. При этом сам кроссовер остаётся в гамме — изменился лишь набор доступных трансмиссий.

Эта новость иллюстрирует общую тенденцию на европейском авторынке: механические КПП постепенно исчезают даже из популярных кроссоверов. Производители всё активнее переходят на гибриды, вариаторы и «автоматы». Для многих водителей это удобство, но поклонники классической «механики» вновь лишились части выбора.