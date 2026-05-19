Звездный ноль: хетчбэк Toyota Starlet провалился в краш-тестах Global NCAP

Хетчбэк Toyota Starlet получил ноль звезд в краш-тестах Global NCAP. Toyota, известная своим вниманием к безопасности, получила шокирующий результат в краш-тесте Global NCAP. Популярный в ЮАР субкомпактный хэтчбек Toyota Starlet в версии уходящего поколения заработал ноль звезд за защиту взрослых пассажиров, сообщает Carscoops.

Испытанный автомобиль производства Индии. Он оснащался электронной системой стабилизации и двумя фронтальными подушками безопасности. Однако при ударе структура кузова показала серьезную нестабильность: зона для ног и общая целостность кузова оказались неспособны выдержать нагрузки.

Испытание боковым ударом также провалено из-за отсутствия боковых подушек — голова и грудь манекена плохо защищены. Результаты были настолько плохими, что организаторы отказались от бокового удара о столб.

При этом по защите детей модель набрала 29,33 балла, что соответствует трем звездам. Однако голова трехлетнего манекена контактировала с элементами салона при фронтальном ударе.

Глава Global NCAP Ричард Вудс заявил: «Это шокирующий результат ноль звезд от Toyota. Starlet — один из самых популярных автомобилей в ЮАР, и слабый кузов вкупе с плохой защитой головы и груди вызывает серьезную озабоченность».

Toyota ЮАР ответила, что протестированная модель является устаревшей и не представляет текущий Starlet на рынке. Обновленная версия уже получила боковые подушки, подушки для головы и корпуса. Global NCAP анонимно приобрел образец для новых испытаний и пообещал обновить результаты в будущем.

