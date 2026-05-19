Сервисы не успевает: владельцы Hyundai жалуются на долгий ремонт

Быстрое расширение рынка Hyundai в США обернулось серьезной проблемой: сервисная инфраструктура не поспевает за увеличением автопарка. В 2025 году компания реализовала более 900 тысяч машин, тогда как в 2017-м этот показатель составлял 665 тысяч, однако количество дилерских центров и их мощность росли значительно медленнее. На этом фоне участились жалобы клиентов на затяжные сроки ремонта, перебои с запчастями и неясность с гарантийными обязательствами

© Hyundai

.

Согласно рейтингам JD Power, начиная с 2017 года Hyundai ежегодно демонстрирует уровень удовлетворенности сервисом ниже среднеотраслевого. Характерный пример — владелец Hyundai Palisade 2024 года вынужден был ожидать замены задних амортизаторов несколько месяцев. Представитель Hyundai Motor America Мишель Пуарье, курирующий послепродажное обслуживание и клиентский опыт, поясняет, что сервисные заторы вызваны большим объемом замен двигателей в рамках гарантийных и отзывных кампаний. Подобные ремонтные работы занимают подъемники и персонал на несколько суток.

Сложности усугубляются дефицитом квалифицированных техников, а также длительной гарантией, из-за которой многие владельцы обращаются за ремонтом именно к дилерам. Для решения проблемы Hyundai запустила в США около 150 мобильных сервисных фургонов, которые выполняют часть операций на месте у клиента: замену масла и обновления программного обеспечения. Дилеры расширяют технические зоны, а компания усиливает подготовку механиков для работы с современными сложными автомобилями.

Ожидается, что ощутимый прогресс в удовлетворенности клиентов сервисом будет достигнут к 2028 году. Пока же компания признает наличие трудностей и работает над их устранением.