Alpine A390 GT испытали в поездке на 2500 км

Французский стартап Alpine решил испытать свой первый электрический кроссовер A390 в реальных условиях, отправив его в путешествие протяженностью 2500 км. Модель GT мощностью 401 лошадиная сила оснащена тремя электромоторами и аккумулятором LG на 89 кВт·ч, а ее снаряженная масса составляет 2124 кг. Впечатления от поездки опубликовало издание L’Argus, которое провело тест на различных дорогах — от городских до трассовых серпантинов.

Несмотря на внушительный вес, автомобиль продемонстрировал отличную управляемость: точное шасси, быстрый руль и высокая стабильность. Однако электроника настроена достаточно консервативно — даже в спортивном режиме она быстро пресекает попытки заноса. Вопросы вызывает практичность: из-за покатой крыши и массивных стоек задние пассажиры могут чувствовать некоторую тесноту, хотя объем багажника в 532 литра вполне достаточен для семейной поездки.

Главным минусом оказался расход энергии. На второстепенных трассах и в городском цикле он составил 21,8 кВт·ч на 100 км, а реальный запас хода — порядка 408 км. При движении по автобану со скоростью 130 км/ч потребление выросло до 27,1 кВт·ч, а дистанция между быстрыми зарядками сократилась до 230 км. На восполнение заряда с 20 до 80% уходит около 27 минут. Базовая цена в 67 500 евро не включает проекционный дисплей, заднюю управляемую ось, адаптивную подвеску и панорамную крышу. Таким образом, A390 GT выделяется уникальным характером, но проигрывает конкурентам по энергоэффективности, особенно в загородных поездках.