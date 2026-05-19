Stellantis вернет народный электрокар

Концерн Stellantis решил возродить идею доступного электромобиля для широких масс, намереваясь создать недорогую модель для европейского рынка. Проект предусматривает разработку компактного и бюджетного электрокара, который должен составить конкуренцию китайским аналогам и стимулировать переход на электрическую тягу. Подробности инициативы пока не раскрываются, однако Stellantis уже имеет успешный опыт в сегменте народных машин, напоминают эксперты.

Новый электрокар должен стать не только доступным, но и практичным, с учётом современных стандартов автономности и мультимедиа. Ожидается, что производство будет налажено на одной из европейских площадок концерна. Реализация проекта может существенно повлиять на рынок, снизив средний ценник на электромобили в регионе.

Пока Stellantis изучает возможные технические решения, включая удешевление батарейной платформы. Аналитики отмечают, что успех во многом зависит от финальной стоимости модели — она должна быть ниже психологической отметки в 25 тысяч евро. В компанию также намерены внедрить элементы новых модульных архитектур, чтобы уложиться в бюджет.