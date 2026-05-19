На каких трассах Москвы водители игнорируют запрет остановки

Стало известно, на каких трассах Москвы водители игнорируют одно правило движения. В 2026 году на территории столицы инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) зафиксировали порядка 37 тыс. нарушений, связанных с остановкой автомобилей на вылетных магистралях — это заметно меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

«Остановка на магистрали — это не только штраф, но и риск для водителей. В 2026 году МАДИ зафиксировала почти 37 тыс. таких случаев остановки автомобилей. Это на 18% меньше, чем в 2025 году» — отметили в ведомстве.

Чаще всего требования знаков автомобилисты игнорировали на Рязанском (6 193 нарушений) и Кутузовском (5 325 нарушений) проспектах, а также Рублёвском шоссе (4 649 нарушений), Ленинградском проспекте (3 757 случаев), Ярославском шоссе (3 178 нарушений).

Столичные власти напомнили, что водители получили «письмо счастья» на 4 500 рублей.