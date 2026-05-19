Названы регионы России, на которые приходится 60% продаж машин. В период с января по апрель на российском рынке было реализовано 382,5 тыс. новых легковых автомобилей — это на 9,6% больше, чем годом ранее. Однако более половины из них — 60% — приходится на 15 регионов страны.

Эксперты подсчитали, что около 20% рынка занимает столичный регион. В Москве за четыре месяца было продано 50,7 тыс. легковушек, в Подмосковье — 27,8 тыс. транспортных средств. Суммарно они обеспечили рост продаж на 14% — это выше среднего показателя по стране.

В Санкт-Петербурге объём реализации машин вырос на 8%, до 21,8 тыс. автомобилей. На долю северной столицы приходится порядка 6%.

Кроме того, с начала 2026 года продажи выросли в Челябинской (+19%, 9,8 тыс. машин) и Свердловской (+17%, 11,1 тыс. машин) областях, Пермском крае (+16%, 7,2 тыс. машин), Татарстане (+15%, 18 тыс. машин).

Хуже всего новые автомобили с января по апрель продавались в Самарской области (12 тыс. машин) и Ставропольском крае (7,5 тыс. машин) — там спрос обвалился на 5% и 3№ соответственно.

