Служебный транспорт переходит на машины с пробегом

НАПИ: корпоративные автопарки закупают все меньше новых машин.

За четыре месяца 2026 года все корпоративные автопарки приобрели чуть более 91 тысячи машин (52 тысячи новых и 39,1 тысячи с пробегом), что на 6,7% меньше, чем годом ранее. Причем новых машин купили на 14,2% меньше, а подержанных – на 5,4% больше. Кстати, год назад этот сегмент рынка выглядел совсем иначе.

У каждой из моделей-лидеров – Lada Granta, Largus и Vesta – доля машин, приобретенных новыми, также сокращается, а точно таких же, но с пробегом – растет.

Более того, небывалый бум популярности в сфере корпоративных закупок транспорта переживают подержанные кроссоверы Haval Jolion – это позволило модели забраться в Топ-3 рейтинга служебных б/у-авто, обойдя Весту.

А главный «врыв» в рейтинге новых корпоративных машин – внезапно FAW Bestune T77: вместо сотни проданных год назад новых экземпляров теперь продали более тысячи. Все дело – в скидках и падении цены ниже 2 млн рублей. Правда, распродажа почти закончена, а пополнение запасов не планируется.