В Китае стартовали продажи семейного кроссовера, который очень ждут в России

Гибридный Кроссовер Wey V9X вышел на рынок КНР с ценами от 3,75 млн рублей.

Китай официально дал старт продажам флагманского гибридного кроссовера Wey V9X от GWM. Покупателям уже доступен подзаряжаемый вариант этого SUV, а в России новинка появится не раньше четвёртого квартала 2026 года.

Это четвёртая модель в гамме бренда – после минивэна 80 (Gaoshan) и паркетников 05 (Mocha) и 07 (Lanshan). Примечательно, что V9X стал первенцем на модульной платформе GWM One S.

За внешность и интерьер отвечал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, знакомый многим по проекту «Ё-мобиль». Автомобиль получил крупные блоки головной оптики, объединённые световой полосой, обычные дверные ручки и закрытую переднюю часть без радиаторной решётки.

Длина базовой «семейной» версии составляет 5205 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1825 мм, а колёсная база – 3050 мм. Увеличенная модификация вытянулась до 5299 мм за счёт дополнительных 10 см между осями. Салон в любом случае рассчитан на шестерых – схема 2+2+2.

На передней панели установлен ставший привычным блок из двух 17,3-дюймовых экранов. К ним добавляются 12,3-дюймовая цифровая приборка, потоковое зеркало заднего вида и проекционный дисплей. Для пассажиров сзади предусмотрен потолочный монитор – в топе его диагональ достигает 21,4 дюйма.

Силовая установка – параллельный гибрид на базе двухлитрового бензинового двигателя мощностью 238 л.с. Ему помогают 4-ступенчатая гибридная трансмиссия и пара электромоторов, суммарная отдача может составлять 680, 694 или 748 л.с. в зависимости от версии. Ёмкость батарей варьируется: 55,4, 66,6 или 80 кВт·ч. Чисто электрический запас хода – от 310 до 470 км, а в гибридном режиме кроссовер способен проехать до 1700 км.

Базовой версией неожиданно стала удлинённая модификация Luxury за 349,8 тыс. юаней (около 3,75 млн рублей). Она выдаёт 694 л.с. и оснащается батареей на 53,6 кВт·ч. Уже в «базе» есть пневмоподвеска, подруливающая задняя ось и комплект ассистентов водителя на процессоре Nvidia Drive Thor-U производительностью 700 TOPS.

Пассажирам сзади в начальной версии полагается потолочный экран на 17,3 дюйма. Кресла первого и второго рядов имеют обогрев, вентиляцию и массаж, а вот на третьем – только обогрев. В списке оснащения – аудиосистема с 31 динамиком, шторки на всех окнах, электронные приводы дверей и встроенный холодильник. За доплату можно получить фаркоп с электроприводом.

Следующая модификация называется «семейной» и отличается более коротким кузовом. Зато она лишилась фаркопа, электропривода дверей и передних шторок. Стоимость – 359,8 тыс. юаней (примерно 3,85 млн рублей). Мощность составляет 680 л.с., батарея – на 64,7 кВт·ч с поддержкой 800-вольтовой архитектуры. В этой версии потолочный монитор уже 21,4 дюйма.

Топовое исполнение Executive с удлинённым кузовом обойдётся в 389,8 тыс. юаней (4,15 млн рублей). Оно выдаёт 748 л.с. и оснащается батареей на 80 кВт·ч. Потолочный экран – тоже 21,4 дюйма. В остальном оснащение повторяет начальную версию.

В российском офисе GWM подтвердили, что V9X поступит к дилерам в четвёртом квартале. До этого автомобиль прошёл 30 тысяч км дорожно-климатических испытаний в Сургуте, Москве и Мурманске. Утверждается, что российская версия получит полный пакет обогревов, увеличенный бачок стеклоомывателя и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.