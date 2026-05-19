Полная пересборка и цвет BMW: в продаже появился лютый ВАЗ-2105

В Ленинградской области продают спортивный седан ВАЗ-2105 за 1 млн рублей.

В Сертолово Ленинградской области на продажу выставили глубоко тюнингованный ВАЗ-2105.

Владелец рассказывает, что строил эту машину полтора года на абсолютно новых компонентах. Изначально он полностью разобрал ВАЗ-2105 2010 года выпуска. Затем проварил, обработал мастикой и перекрасил в фирменный цвет BMW «Мarina Bаy Вlau» целиком весь кузов. Который затем начинил усиленными тюнинговыми компонентами от разных моделей ВАЗ: «классика», Priora и Granta Sport.

Поэтому от серийных «Жигулей» этот аппарат отличается значительно: в частности, под капотом стоит «шестнарь» с широкими возможностями форсировки, а тягу Панара в заднем мосту заменил механизм Уатта.

Иными словами, практически все составляющие двигателя, трансмиссии, подвески, тормозов и рулевого управления – это спортивные и продвинутые версии серийных деталей, а «баварский» цвет поддержан сиденьями BMW Rесаrо Mоtоrsроrt. Колесные диски 17" выглядят немного «ту мач», но точно не для автора проекта и не для потенциального покупателя такого снаряда. Владелец сообщает, что учет – на нем, а после постройки машина пробежала всего около 500 км. Цена – ровно 1 млн рублей.