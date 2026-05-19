В Россию вернулась популярная недорогая модель GAC

В РФ возобновились продажи популярной недорогой модели GAC. Один из столичных автосалонов, который занимается поставками автомобилей по параллельному импорту, объявил о появлении на российском рынке компактного паркетника GS3.

Размеры машины составляют 4410 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1600 мм в высоту.

Под капотом установлен 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 155 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод — передний. Тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 7,5 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч. Питается агрегат топливом АИ-92.

Автомобиль полностью русифицирован и оснащается медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, климат-контролем, светодиодной оптикой, круиз-контролем, подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Стоимость GAC GS3 в России начинается от 1 890 000 рублей.