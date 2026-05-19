В Москве на продажу выставлен Fеrrаri 12Cilindri Sрidеr 2026 года выпуска. Спайдер зeленo-гoлубoго цвета с бежевым салоном предлагается приобрести за 85 млн. Машину привезут из-за границы по заказу конкретного покупателя со сроком поставки 3 недели, выяснила «Газета.Ru», изучив объявления, размещенные на популярных площадках.

© Газета.Ru

В Ferrari 12Cilindri установлен 12-цилиндровый атмосферный мотор серии F140 с непосредственным впрыском топлива, титановыми шатунами, облегченными коленвалом и поршнями. Мощность агрегата составляет 830 л.с. при 9250 об/мин (678 Нм).

В трансмиссии работает 8-ступенчатый преселектив фирмы Magna, привод — на задние колеса.

В Европе, чтобы приобрести такой автомобиль, требуется ждать от 20 до 24 месяцев после заказа.

До этого в продаже появился гусеничный Land Cruiser за 7 млн рублей.

Главной особенностью выставленного на продажу внедорожника Toyota Land Cruiser 70 является гусеничная установка, помимо которой владелец машины также готов отдать два комплекта колес, зимние и летние. Все изменения узаконены, на что имеется соответствующий сертификат.

Ранее автомобили Volga из специздания попали на фото.