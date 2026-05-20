Skoda полностью рассекретила компактный кроссовер Epiq

Дебютировавший паркетник чешской марки является полностью «зелёной» альтернативой нынешнему Kamiq с ДВС. Новинку предложат с тремя вариантами техники, привод только передний.

После череды эскизов и снимков прототипов в камуфляже марка Шкода наконец представила свой новый маленький паркетник, который получил название Skoda Epiq. Напомним, в статусе концепта он был показан в середине марта 2024 года, а в сентябре 2025-го марка показала внешность предсерийного прототипа. О смысле названия новинки мы уже рассказывали: первая буква E говорит о полностью электрической «начинке», последняя q – о принадлежности к сегменту SUV, а само слово – это отсылка к древнегреческому слову epos (означает, что очевидно, «эпос»).

Теперь модель рассекречена полностью: Skoda Epiq получила оформление в соответствии с актуальным фирменным дизайном Modern Solid (был впервые показан с помощью шоу-кара Vision 7S ещё в конце лета 2022 года). Новый паркетник получил традиционный кузов, короткие свесы, а также выштамповки на капоте с выступом, на котором размещён логотип в виде названия марки.

Skoda Epiq досталась светодиодная головная оптика с «T-образным» световым рисунком, при этом фары (опционально доступны матричные) визуально соединены друг с другом через всю ширину передней части. Модель получила лаконичный обвес по периметру кузова, включая слегка «оквадраченные» накладки на колёсные арки, а в нижней части переднего бампера располагается воздухозаборник в виде восьми вертикальных прорезей. Схожим образом оформлена нижняя часть заднего бампера.

Ещё Epiq положены 18-дюймовые колёсные диски, большие «T-образные» задние фонари, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки, чёрные вставки на кузове и аналогичного цвета антенна «акулий плавник» и рейлинги на крыше, а также двухцветный спойлер с интегрированным стоп-сигналом, установленный в верхней части багажной двери. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,275.

Интерьер получил текстильную отделку, причём предусмотрено несколько цветовых вариантов. Материал для обивки сидений создан из переработанных полиэфирных волокон, а для дверных карт и передней панели использован материал Techtona. Перед водителем располагается двухспицевое рулевое колесо, за ним находится виртуальная приборка диагональю 5,3 дюйма, по центру передней панели установлен 13-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, а под ним расположен ряд физических кнопок.

Как ранее заявили в компании, новый SUV является «зелёной» альтернативой Skoda Kamiq с ДВС. Габаритная длина Epiq равна 4171 мм (на 70 мм меньше по сравнению с актуальным Kamiq), ширина – 1798 мм (на 190 мм меньше), высота – 1581 мм (на 22 мм выше), а расстояние между осями – 2601 мм (на 38 мм меньше). Объём багажника равен 475 литрам, при сложенном втором ряде грузовое пространство вырастает до 1344 литров. Отсек под капотом вмещает 25 литров, а различные ниши в салоне в общей сложности – ещё свыше 28 литров.

Шкода решила подготовить так называемую приветственную версию – Epiq First Edition. В списке её отличий числятся: оранжевые акценты на кузове, корпусах наружных зеркал и 20-дюймовых легкосплавных колёсных дисках, чёрная крыша, шильдик с названием спецверсии. В салоне предусмотрены спортивные накладки на педали, декоративные накладки на пороги, чёрная обивка потолка, оранжевые ремни безопасности, спортивное трёхспицевое рулевое колесо, оранжевая прострочка на руле, сиденьях и передней панели.

В основе Skoda Epiq лежит платформа MEB+, которая роднит новинку с недавно представленными Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval (все три марки принадлежат концерну VW). Шкода предлагает новинку в трёх версиях – Epiq 35, Epiq 40 и Epiq 55, привод только передний. У стартового варианта отдача равна 116 л.с. (максимальный крутящий момент – 267 Нм), у среднего – 135 л.с. и 267 Нм, а топ-версии достался 211-сильный электродвигатель (290 Нм).

Первым двум вариантам положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 38,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 37 кВт*ч), а самой богатой версии – никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 55 кВт*ч (потребителю доступно 51,7 кВт*ч). Согласно уточнённым данным, у стартовой и средней модификаций запас хода на одной зарядке равен 310 км, а у топовой – более 440 км. Максимальная скорость – 150 и 160 км/ч соответственно. С места до «сотни» Epiq 35 разгоняется за 11 секунд, Epiq 40 – за 9,8 секунды, Epiq 55 – за 7,4 секунды.

Цены новинки уже известны. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовая цена Skoda Epiq составляет 32 100 евро (эквивалентно примерно 2,65 млн рублей по текущему курсу), правда, речь идёт о топ-версии с 211-сильным электромотором. Варианты попроще, очевидно, будут дешевле. За Skoda Epiq First Edition здесь просят 35 600 евро (около 2,94 млн рублей).