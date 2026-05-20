Компания Ford объявила об отзыве крупной партии внедорожников Bronco 2021–2022 модельных годов из-за проблемы с крышей. Выяснилось, что на некоторых автомобилях может отслаиваться верхний слой композитной панели крыши, что создает риск для безопасности при движении. Всего отзыву подлежат около 5219 машин, у которых крыша была заменена по гарантии или установлена на заводе, но могла быть повреждена из-за неправильного нанесения краски или грунтовки. Под отзыв также попадают 876 автомобилей, где покрытие крыши могло быть повреждено в процессе транспортировки или сборки. Владельцам бесплатно заменят крышу или нанесут новое покрытие, причем дилеры уже уведомлены о необходимости провести работы без взимания платы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Дефект проявляется в том, что на высоких скоростях часть крыши может оторваться и улететь, что грозит аварией. Инженеры Ford установили, что причина — в неправильной подготовке поверхности перед покраской на заводе. Проблема затрагивает как обычные съемные панели, так и жесткие несъемные модули. В компании подчеркнули, что это не связано с качеством материалов, а является производственным браком. Всем владельцам рекомендуют как можно скорее связаться с дилерами для записи на ремонт, который займет не более одного дня.