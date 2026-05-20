Volkswagen впервые показал компактный пикап Tukan

Автомобиль предназначен для рынков Бразилии и других стран Южной Америки. Новинка создана для конкуренции с такими популярными моделями, как Fiat Strada, Fiat Toro, Chevrolet Montana и будущим Renault Niagara, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Tukan сочетает черты кроссовера и грузового пикапа: у него короткий капот, двухрядная кабина и небольшой грузовой отсек. Передняя часть с узкими LED-фарами и решеткой радиатора напоминает европейскую модель VW T-Roc.

Автомобиль оснащен развитыми колесными арками, рейлингами на крыше и дугами за кабиной. Технически Tukan построен на модифицированной платформе MQB (как у VW T-Cross), однако для улучшения грузоподъемности он получил неразрезной задний мост и рессорную подвеску по примеру конкурента Fiat Strada, а не более комфортную торсионную балку.

Ожидается, что пикап получит мягкую гибридную систему на базе 1,5-литрового турбодвигателя TSI. Для удешевления начальных версий автомобиль оснастят 1,0-литровым турбомотором.

Серийное производство Tukan наладят на заводе Volkswagen в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе с высоким уровнем локализации (около 76%). Премьера товарной версии состоится во время чемпионата мира по футболу 2026 года, где Volkswagen является спонсором сборной Бразилии, а продажи начнутся через несколько месяцев после этого.

Tukan станет одной из 21 новой модели VW для Латинской Америки из запланированных до 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане премиальный родственник Geely Monjaro будет стоить 3,4 млн рублей.

© Volkswagen