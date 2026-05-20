Subaru BRZ и Toyota GR86 получили аэрообвес с эффектом F1

Компания Carbon (экс-Carbon Signal) подготовила для Subaru BRZ и Toyota GR86 аэродинамический обвес, вдохновлённый носовой частью болидов Формулы-1. Разработка, созданная инженерами, ранее работавшими с командами Королевских гонок, прошла испытания в виртуальной трубе с использованием вычислительной гидродинамики. Результаты показали впечатляющий прирост прижимной силы: заднее антикрыло добавляет 105 кг на скорости 160 км/ч.

Набор из семи элементов изготавливается из цельного карбона, что позволило снизить массу: комплект весит всего 18,2 кг против 21,6–27,2 кг у стандартных кузовных деталей производителя. Учитывая компактные размеры автомобилей, такое увеличение прижимной силы — серьёзный шаг, потенциально способный изменить управляемость на треке.

Кроме заднего крыла, в комплект входят передний сплиттер, подкрылки передних и задних колёс, капот с NACA-воздухозаборником и диффузор. Каждая деталь имеет собственный DOI для публичной проверки характеристик.