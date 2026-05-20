У Ford Escape и Lincoln Corsair нашли риск отката при парковке

Около 208 автомобилей Ford и Lincoln 2026 модельного года, включая гибридный Escape и подзаряжаемый Corsair, оказались под подозрением из-за потенциального дефекта в системе парковки. Проблема concerne Integrated Park Module — при включении режима Park коробка передач может не зафиксировать трансмиссию должным образом.

© Lincoln

Под кампанию NHTSA 26V301 попали автомобили из ограниченной пробной партии с модулями второго поколения. В их числе — 203 Ford Escape Hybrid, собранных в период с 27 октября по 9 декабря 2025 года, и 5 Lincoln Corsair PHEV, выпущенных с 27 октября по 17 ноября 2025 года. Ford отмечает, что номера VIN не упорядочены, поэтому для уточнения рекомендуется обращаться к дилерам или проверять через базу данных NHTSA.

Риск очевиден: если фиксация Park не срабатывает и электронный стояночный тормоз не включён, машина способна самопроизвольно тронуться с места. Стандарт FMVSS 114 допускает смещение автомобиля не более чем на 150 мм на уклоне в 10%, но из-за дефекта это требование может нарушаться.

Неисправность не скрытая — если модуль блокируется, на приборной панели не горит индикатор P, загорается сигнал «гаечный ключ» и появляется сообщение об ошибке переключения. В Ford отчитались, что никаких происшествий или травм из-за данной проблемы не зафиксировано.

Ремонт предполагается бесплатный и программный — обновление модуля SOBDMC через OTA или у дилера. Пока точное решение отсутствует: в дилерском бюллетене Ford запрещено демонстрировать или выдавать машины до выхода исправления, которое ожидается 10 июля 2026 года. Владельцам советуется проявлять бдительность — если индикатор P не горит, лучше вручную затянуть стояночный тормоз, выбрать ровное место и обратиться к дилеру.