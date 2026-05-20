Mansory представил Carbonado Damask X на базе Lamborghini Revuelto

Тюнинг-ателье Mansory представило свою версию гибридного суперкара Lamborghini Revuelto под названием Carbonado Damask X. Автомобиль получил агрессивный обвес из карбона и переработанный интерьер, а его силовая установка была форсирована.

Экстерьер преобразили новый передний бампер, капот, спойлер, накладки на передние крылья и огромные боковые юбки. На крыше появился воздухозаборник, а сзади установлены крупный диффузор с несколькими ребрами и большое антикрыло. Колесные диски также окрашены в коричневый тон, чтобы гармонировать с общим стилем.

В салоне используется черная алькантара и коричневая кожа, дополненные вставками под дерево и контрастной прострочкой. Обновлены дверные карты, педали и другие элементы отделки, повсюду размещены логотипы Mansory.

Гибридная установка теперь выдает 1055 лошадиных сил, что на 40 сил больше, чем у стандартного Revuelto. Разгон до 100 км/ч занимает 2,3 секунды, а максимальная скорость составляет 354 км/ч. Для сравнения, серийная версия разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и достигает 350 км/ч.