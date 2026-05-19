Москвичам пообещали снижение трафика на дорогах летом на 5–8%

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует снижение трафика на столичных дорогах летом на 5–8%. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает Агентство "Москва".

Как правило, трафик в городе всегда снижается в конце мая – начале июня, отметили в ЦОДД. Уточняется, что он уже уменьшился примерно на 1% после майских праздников – с 2,69 миллиона до 2,66 миллиона автомобилей на дорогах в сутки.

После этого роста числа машин зафиксировано не было.

В пресс-службе рассказали, что на данный момент на городские дороги каждый будний день выезжают порядка 2,66 миллиона автомобилей. Летом число транспортных средств на улицах столицы снизится до 2,45–2,53 миллиона машин в сутки.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса. По словам градоначальника, с 2010 года число автомобилей в регионе увеличилось на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

При этом в мегаполисе стало в 5 раз меньше дней, во время которых фиксировалось интенсивное дорожное движение выше 8 баллов.