Эксперт назвала условия для возмещения утраты стоимости авто по ОСАГО

После дорожно-транспортного происшествия автомобиль почти всегда теряет часть своей рыночной стоимости. Даже качественный ремонт не позволяет полностью восстановить прежнюю цену машины, поскольку информация об аварии сохраняется в базах данных и доступна потенциальным покупателям. В результате автомобиль становится менее ликвидным, а его стоимость на вторичном рынке снижается.

В российской практике это называется утратой товарной стоимости и признается реальным имущественным ущербом, который может быть компенсирован. Как отмечает руководитель расчетно-экспертного отдела управления урегулирования убытков по автострахованию "Абсолют Страхование" Юлия Кростылева, при соблюдении установленных условий утрату товарной стоимости можно возместить по ОСАГО, если водитель не является виновником аварии. Полис ОСАГО покрывает расходы на восстановление автомобиля, а также, при наличии оснований, компенсирует снижение его рыночной стоимости.

Эксперт обращает внимание, что утрата товарной стоимости выплачивается при соблюдении ряда критериев. Как правило, учитывается возраст автомобиля (до пяти лет для легковых авто и до 2,5 лет для такси), отсутствие ранее произведенных выплат по аналогичным случаям, а также техническое состояние кузова. На поврежденных элементах не должно быть следов повреждений от предыдущих событий, а также эксплуатационных дефектов и коррозии. Важно и то, что компенсация предоставляется только потерпевшей стороне, тогда как виновник ДТП может рассчитывать на нее лишь при наличии КАСКО с соответствующим покрытием. Если автомобиль признан конструктивно погибшим, утрата товарной стоимости не рассчитывается отдельно.

Возмещение такой утраты осуществляется после подачи заявления в страховую компанию. Выплата входит в общий лимит ответственности по ОСАГО - 400 тысяч рублей.