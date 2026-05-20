В РФ можно купить Honda Freed от 1,7 млн рублей

В РФ появились в продаже новые Honda Freed по цене от 1,7 млн рублей.

© За рулем

В Россию по альтернативным каналам начали завозить новейшие праворульные компактвэны Honda Freed третьего поколения.

Выяснилось, что эти машины, дебютировавшие в 2024 году, предлагаются в двух версиях – Air для семейных поездок и «внедорожной» Crosstar. Купить их можно как из наличия, так и под заказ, причем стартовая ценовая отметка составляет приблизительно 1,7 млн рублей.

Что же представляет собой этот автомобиль? По сути, это компактный минивэн, который при скромных внешних размерах удивляет вместительным салоном. Трансформация пространства здесь на высоте – доступны конфигурации на шесть или семь пассажиров. Вдобавок ко всему машина оснащена сдвижными дверьми и отличается скромным аппетитом: в городском режиме тратится всего 4-5 л горючего на сотню километров.

Кстати, если говорить о ценах, то во Владивостоке за 1 678 000 рублей можно заказать стандартную версию Air. Правда, у этого экземпляра (цвет кузова голубой), судя по фото, отсутствует мультимедийная система – её, видимо, демонтировали. Зато в списке оснащения есть однозонный климат-контроль, электронный ручник с функцией AutoHold, мультифункциональный руль, «адаптив», цифровая «приборка» и пара сдвижных дверей с электроприводом.

Для сравнения: отечественный универсал LADA Largus в богатой версии Enjoy обойдется уже в 1 842 000 рублей, и это без доплаты за третий ряд сидений. А если взять «приподнятый» Largus Cross, то ценник стартует минимум с 1 947 000 рублей. Получается, «японец» местами даже выгоднее.

Впрочем, заказать такой же Freed Air у других компаний из Владивостока можно минимум за 1 820 000 рублей. А если присмотреться к полноприводному Crosstar, который отличается некрашеным пластиковым обвесом, иными бамперами и двухцветными литыми дисками, то начальная цена будет выше всего на 5 тысяч – 1 825 000 рублей.

В Хабаровске за доставку нового Crosstar попросят уже от 1 880 000 рублей. Причем стандартный переднеприводный Freed Air также доступен для заказа в Красноярске и Симферополе – там ценник составляет ровно 2 миллиона. В Иркутске – 2 080 000, в Ростове-на-Дону – 2 130 000, а в Находке – все 2 200 000 рублей.

Из того, что уже в наличии, – в городе Артём (Приморский край) продают переднеприводный Crosstar за 1 900 000 рублей. В Воронеже же нашёлся полноприводный вариант с комбинированным салоном, но за него просят уже 3 млн ровно. Правда, в подарок обещают два комплекта шин.

Техническая начинка у всех версий идентична: это 1,5-литровый атмосферник мощностью 118 л. с. в связке с вариатором. Привод бывает как передним, так и полным, а салон чаще всего шестиместный.