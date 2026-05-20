Italdesign хочет сотрудничать с Ford и другими брендами США

Итальянское ателье Italdesign, известное множеством ярких концептов, нацелилось на сотрудничество с одним из производителей «большой тройки» Детройта. Для этого в 2024 году компания открыла офис в Мичигане, стремясь быть ближе к американским компаниям. За последние пять лет в развитие операций в США было вложено около 20 миллионов долларов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Italdesign

Italdesign намерена предлагать полный цикл разработки автомобилей — от дизайна и эргономики до создания прототипов, испытаний и мелкосерийного выпуска. У компании уже есть опыт работы с Ford: например, концепт Giugiaro Mustang 2006 года повлиял на облик серийного Mustang пятого поколения. Также был разработан среднемоторный спорткар Maya с несколькими модификациями.

Всего Italdesign создала более 120 концепт-каров и участвовала в выпуске свыше 300 серийных машин. Глава американского подразделения Фабрицио Мина пояснил, что Мичиган был выбран из-за сосредоточения «большой тройки», и компания готова выполнять задачи «от А до Я». Для Ford такое партнерство может стать частью работы над автомобилями 2026 года и более поздними проектами.