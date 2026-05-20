Следующий BMW M3 засветился в тизере с агрессивной светотехникой

Руководитель подразделения BMW M Францискус ван Мил поделился в соцсетях тизером новой дорожной модели. На снимке можно заметить характерную светотехнику с жёлтыми светодиодами, отсылающими к гоночному прототипу M Hybrid V8. По словам топ-менеджера, такой элемент уже стал частью гоночного наследия баварской марки и вскоре появится на серийных машинах.

Жёлтые огни сейчас встречаются у M-моделей в версиях CS и CSL, а на тизере у будущего автомобиля оптика имеет вертикальное расположение. Её форма напоминает решения, использованные в новых i3, iX3 и прототипах следующей 3 Series. Эксперты предполагают, что может идти речь о новом поколении BMW M3.

Официальных подробностей о силовой установке пока нет: неизвестно, будет ли это электрокар или бензиновый двигатель. На шпионских видеозаписях прототип M3 с ДВС звучит необычно низко, что породило слухи о возможном V8, но подтверждения этой информации отсутствуют. Если компания решит сделать жёлтую оптику стандартом для всех будущих M-моделей, это станет заметным изменением в дизайне спортивных автомобилей начиная с 2026 года.