Xpeng создал роботакси на машинном зрении без лидаров

Xpeng запустил производство роботакси с системой камер вместо лидаров. В отличие от Tesla, Rimac и Geely, которые разрабатывали роботакси с нуля, Xpeng создал свою версию на базе серийной модели GX, лишь дополнительно оснастив её необходимым оборудованием. Такой подход позволяет автопроизводителю значительно сократить расходы на разработку и производство. Об этом сообщает Carscoops.

Xpeng пока не раскрывает, получит ли беспилотный GX такую же силовую установку с увеличенным запасом хода, как у серийной версии, или будет использовать полностью электрическую. Однако известно, что автомобиль оснащён четырьмя собственными чипами Turing AI суммарной мощностью 3000 TOPS, а также системой steer-by-wire (рулевое управление по проводам).

Внедорожник полностью разработан собственными силами компании и соответствует уровню автономного вождения 4. С января Xpeng тестирует такие автомобили на дорогах общего пользования по всему Китаю. Пилотный запуск сервиса роботакси намечен на вторую половину 2026 года.

Как и тестируемые Tesla, роботакси Xpeng на первых порах будут оснащены человеком-контролёром за рулём на случай непредвиденных ситуаций. Однако китайский автопроизводитель намерен отказаться от таких «офицеров безопасности» к началу 2027 года.