Subaru остается на "бензиновой волне" и откладывает выпуск электрокаров
Японская компания Subaru, известная своим тесным сотрудничеством с Toyota в области электрокаров, объявила о пересмотре стратегии развития линейки электромобилей. Глава фирмы Ацуши Осаки заявил изданию Automotive News, что запуск новых моделей, вероятно, будет отложен на неопределенный срок.
По словам Осаки, решение пересмотреть стратегию было принято на фоне падения интереса к электромобилям на ключевых рынках, особенно в США. Сейчас компания запускает всестороннюю переоценку всей стратегии и не исключено, что будут пересмотрены даже рыночные сегменты, в которые Subaru планировала попасть со своими электромобилями.
Разработка основных компонентов электрокаров будет продолжена, но с меньшими темпами, а объемы инвестиций планируется сократить. По оценкам компании, перемены обойдутся в 364 миллиона долларов. По одной из версий, Subaru снова сделает акцент на традиционных двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и гибридных системах.
В настоящее время в батарейную линейку Subaru входят три модели: Solterra, Uncharted и Trailseeker, которые являются перелицованными Toyota. В апреле компания представила еще один кроссовер - Getaway, но пока он не поступил в продажу.
