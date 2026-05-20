Subaru остается на "бензиновой волне" и откладывает выпуск электрокаров

Японская компания Subaru, известная своим тесным сотрудничеством с Toyota в области электрокаров, объявила о пересмотре стратегии развития линейки электромобилей. Глава фирмы Ацуши Осаки заявил изданию Automotive News, что запуск новых моделей, вероятно, будет отложен на неопределенный срок.

© Российская Газета

По словам Осаки, решение пересмотреть стратегию было принято на фоне падения интереса к электромобилям на ключевых рынках, особенно в США. Сейчас компания запускает всестороннюю переоценку всей стратегии и не исключено, что будут пересмотрены даже рыночные сегменты, в которые Subaru планировала попасть со своими электромобилями.

Разработка основных компонентов электрокаров будет продолжена, но с меньшими темпами, а объемы инвестиций планируется сократить. По оценкам компании, перемены обойдутся в 364 миллиона долларов. По одной из версий, Subaru снова сделает акцент на традиционных двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и гибридных системах.

В настоящее время в батарейную линейку Subaru входят три модели: Solterra, Uncharted и Trailseeker, которые являются перелицованными Toyota. В апреле компания представила еще один кроссовер - Getaway, но пока он не поступил в продажу.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen отложил выпуск электрического Golf на неопределенный срок.