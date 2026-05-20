В Узбекистане запущена новая сборочная площадка JAC. Предприятие позволит расширить модельный ряд марки, а также укрепить позиции бренда в странах СНГ, пишет портал 110km.ru.

Сообщается, что новый завод, расположенный в Ташкенте — это совместное предприятие JAC и «Toshkent invest kompaniyasi», а общий объём инвестиций в площадку составил около $38 млн.

На предприятии будут выпускать минивэн M3, рассчитанный на девять посадочных мест, а также 16-местный микроавтобус Sunray. В будущем линейка будет расширена за счёт кроссовера JS8, пикапов T8 и T9, флагманского минивэна RF8 и коммерческих моделей: Sunray VAN, M4 и M3 VAN.

На первом этапе с конвейеров предприятия будет сходить около 10 тыс. автомобилей ежегодно, собираемые крупноузловым способов. В перспективе планируется увеличить объём выпуска и углубить локализацию производства.