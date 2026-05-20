Volvo превратил бывшие цеха по сборке ДВС в производство электромоторов

Шведская компания Volvo продолжает продавать машины с бензиновыми силовыми установками, но собственных заводов по изготовлению двигателей внутреннего сгорания (ДВС) у нее больше не осталось, пишет Autoblog.

© Lenta.ru

Главный инженер и технический директор марки Андерс Белл сообщил, что предприятие уже не рассматривает такие моторы как основу своей технологической платформы. Бывшие производственные площадки, специализировавшиеся на выпуске ДВС, по его словам, либо проданы, либо переоснащены под изготовление электрических двигателей.

Заявление подтверждает ранее принятое решение прекратить инвестиции в разработку новых бензиновых и дизельных агрегатов. В настоящее время марка еще реализует гибридные и чисто бензиновые модели, но стратегия производства теперь выстроена вокруг электромобилей.

Информация появилась в то время, когда ряд европейских автопроизводителей призывает регуляторов смягчить экологические нормы и скорректировать запланированный в Евросоюзе запрет ДВС на 2035 год. Снижение интереса к электромобилям и опасения по поводу недостаточно развитой зарядной инфраструктуры заставляют многих пересматривать скорость отказа от бензиновых технологий.

Андерс Белл признал, что в США автомобили с ДВС в ближайшей перспективе сохранят востребованность. Он заявил, что компания будет использовать сторонние разработки в области двигателей внутреннего сгорания, не возобновляя собственные программы.

Ранее стало известно, что новый российский электромобиль UMO 5 всего за месяц продаж сумел стать одним из самых популярных в сегменте. При этом лидером марочного рейтинга остается отечественный Evolute.