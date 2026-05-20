Mercedes запретил продажу бронированного S 680 Guard в США и Китае

Mercedes не продаст бронированный S 680 Guard в США и Китай.

Mercedes-Benz представил новое поколение флагманского бронеседана S 680 Guard 2026, которое станет самым защищённым в мире серийным автомобилем. Вопреки ожиданиям, топ-менеджмент немецкого концерна принял беспрецедентное решение: модель не будет продаваться на двух крупнейших рынках — в США и Китае. Каждого потенциального покупателя перед заказом обяжут пройти проверку биографии, а окончательная цена и точные параметры защиты останутся засекреченными.

Инженерам пришлось полностью переработать конструкцию кузова, включая двери, стойки, крышу и пол, чтобы добиться сертификации по баллистическому стандарту VR10. Это единственный в мире серийный легковой автомобиль с таким уровнем защиты, способный выдерживать попадания бронебойных пуль калибра 7,62 мм, в том числе многократные в одну точку.

Дополнительно установлены усиленная подвеска, шины Run‑Flat, система внутреннего пожаротушения и автономный баллон со сжатым воздухом объёмом 900 литров для защиты от газов и химических атак. Наружные ручки дверей остались механическими — в экстремальной ситуации это важнее электроники.

Однако главное нововведение находится за пределами технической начинки. Согласно официальной информации, официальный представитель Guard-линейки Саша Зейнич подтвердил: «Если вы живёте в США или Китае, вас автоматически исключат из списка».

Такое решение связано с необходимостью избежать риска попадания «классифицированного военного актива» под вторичные санкции и опасениями, что автомобиль может оказаться в странах, куда импорт запрещён. В основе процедуры продажи теперь лежит «получение разрешения», а не наличие денег.

Каждый потенциальный покупатель обязан пройти проверку биографии на предмет связей с криминалитетом, а также соответствия международным санкционным режимам. Только после этого Mercedes обсуждает детали индивидуальной постройки.

Стоимость такой машины оценивается в 550–600 тысяч евро (от 49 до 53 млн рублей), но публично цена не раскрывается. Производственные объёмы и сроки выпуска также держатся в секрете.