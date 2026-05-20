Продажи TENET T7 выросли более чем в шесть раз

TENET T7 из Калуги возглавил российский рынок кроссоверов.

Отечественный кроссовер калужской сборки продемонстрировал рекордные темпы роста популярности и занял лидирующую позицию в своем классе за первые четыре месяца текущего года. Стремительное увеличение объемов продаж позволило новой модели значительно укрепить свои позиции на автомобильном рынке страны.

Первенец калужского завода «АГР Холдинг» в лице кроссовера TENET T7 признан самой востребованной моделью в сегменте SUV по результатам четырех месяцев 2026 года. По официальным данным, за этот период российские покупатели приобрели почти 22 000 автомобилей указанной марки.

Апрель текущего года отметился рекордным спросом, когда дилеры смогли реализовать 7639 машин за один месяц. Для сравнения: на старте продаж в сентябре 2025 года этот показатель составлял всего 1262 единицы.

Министр экономического развития и промышленности региона Анна Королева подчеркнула, что с начала года доля модели T7 в сегменте SUV показала внушительный рост. Рыночное присутствие этого автомобиля увеличилось более чем в 6 раз, поднявшись с начальной отметки в 1,4% до текущего показателя 8,9%.