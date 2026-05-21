В РФ на продажу выставили Mercedes-Maybach SL за 35 млн рублей

Один из крупных столичных автодилеров привез на продажу новый Mercedes-Maybach SL 680. Автосалон просит за уникальный родстер ни много ни мало - 35 миллионов рублей.

Важно подчеркнуть, что Maybach SL 680 отличается от базового Mercedes-AMG SL более агрессивными бамперами, обилием хрома и оригинальными колесами 21 диаметра.

Под капотом Mercedes-Maybach SL 680 скрывается мощный 4-литровый битурбомотор V8, развивающий 585 лошадиных сил. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач 9G-Tronic. Привод полный.

Салон автомобиля выполнен с использованием высококачественной кожи наппа, алюминиевых вставок и шерстяных ковриков пола.

