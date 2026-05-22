Toyota Land Cruiser 2026 провалил новый краш-тест IIHS

Новый Toyota Land Cruiser 2026 модельного года не смог завоевать престижную награду Страхового института дорожной безопасности (IIHS) из-за проблем с защитой задних пассажиров. Внедорожник показал отличные результаты в малом фронтальном ударе и боковом столкновении, получив высшую оценку Good, однако провалил обновленный тест с умеренным перекрытием, который теперь учитывает безопасность находящихся сзади людей. Как сообщает портал 32cars.ru, в ходе испытания, имитирующего встречное столкновение на скорости около 64 км/ч, автомобиль заработал лишь оценку Marginal.

Хотя кузов выдержал удар, эксперты отметили повышенный риск травм ног и ступней водителя. У манекена на втором ряду зафиксировали опасность повреждений головы, шеи и груди, а поясной ремень сместился на живот. Голова заднего пассажира оказалась слишком близко к спинке переднего кресла.

Аналогичная ситуация наблюдается и у других моделей Toyota: в обновленном краш-тесте оценку Marginal получили Highlander, Sienna и 4Runner, а Lexus RX удостоился оценки Poor. При этом Land Cruiser остается безопасным автомобилем, однако новый стандарт выявил, что крепкий кузов не гарантирует высший балл, если задний ряд проигрывает переднему в защите. Таким образом, Toyota предстоит дорабатывать защиту для пассажиров сзади.