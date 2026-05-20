Автобренд Knewstar поделился планами на 2026 год

В РФ появятся новые перелицованные модели Geely под другим брендом. В руководстве марки Knewstar рассматривают возможность расширения модельного ряда на российском рынке, пишет RG.RU. На сегодняшний день линейка включает единственный кросс-купе под индексом 001.

© Quto.ru

«В настоящий момент мы оцениваем возможности расширения модельного ряда Knewstar. Информацию о появлении автомобилей 2026 года сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе компании.

Сегодня единственной моделью Knewstar является кросс-купе 001, ранее знакомый в нашей стране под именем Geely Tugella. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый наддувный двигатель мощностью 200 или 238 сил, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Цены на паркетник начинаются от 4 229 990 рублей.

Премьера бренда Knewstar в России состоялась осенью 2024 года. Тогда сообщалось, что под этой маркой могут начать продажи Geely Atlas нового поколения (под индексом 002), Monjaro (003) и Preface.