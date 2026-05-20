Редкую "Волгу" из гаража спецслужб выставили на продажу

На одном из автомобильных агрегаторов появилось весьма интересное объявление - на продажу выставили "Волгу" ГАЗ-3102, доработанную в нижегородской фирме "Рида", которая с начала 90-х годов занималась бронированием автомобилей горьковского завода по спецзаказу и присваивала им свой собственный VIN-код.

© Российская Газета

Особенностью этой "Волги" является её силовая установка: заводское тюнинг-ателье оснастило седан 3,4-литровым V6 двигателем от Toyota с индексом 5VZ-FE и автоматической коробкой передач. Броня размещена в дверях, стойках и колёсных нишах.

Продавец утверждает, что машина не имеет следов ржавчины или гнили. Предыдущий владелец выкупил автомобиль у спецслужб, после чего он стоял без движения около 15 лет. Однако впоследствии "Волгу" привели в порядок и обслужили.

Фотографии подтверждают хорошее состояние как внутри, так и снаружи. Салон отделан натуральной кожей.

Напомним, что ГАЗ-3102 "Волга" - это советский и российский седан среднего класса, который выпускался с 1981 по 2009 год Горьковским автомобильным заводом и первое время являлся машиной для высших партийных работников в СССР.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Волгограде на продажу выставили практически новый Renault Sandero 2018 года.