Началась подготовка к премьере обновленной Lada Niva Legend

АвтоВАЗ готовится к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. Одним из главных экспонатов станет обновленная модель Lada Niva Legend - автомобиль с рядом технических и эргономических улучшений. Более детальная информация о новинке пока не разглашается.

© Российская Газета

На форуме также представят один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году, из коллекции музея завода. Кроме того, посетители смогут увидеть кроссовер Lada Azimut, старт производства которого запланирован на третий квартал 2026 года.

В тематической зоне "ВиноГрад" будут выставлены спортивные автомобили - гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR. Эти модели символизируют 55-летнюю автоспортивную историю бренда. На стенде города Санкт-Петербург покажут Lada Iskra, которая носит одно имя с названием героической операции по прорыву блокады Ленинграда.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на АвтоВАЗе прошел очередной этап модернизации производства.