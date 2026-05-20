Учителей автошкол отправят повышать квалификацию

Инструкторам автошкол понадобится проходить дополнительное обучение и повышать свою квалификацию. Кроме того, ужесточаются требования для приема их на работу в качестве инструкторов. А также повышаются требования к уровню их знаний и мастерству вождения. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению.

Предполагается, что новые требования улучшат качество подготовки водителей. Ведь, согласно данным Госавтоинспекции, в прошлом году практический экзамен по вождению сдавали с первого раза всего 19,5% кандидатов в водители. Кроме того, начинающие водители довольно часто становятся виновниками аварий. Так, с начала этого года водители со стажем до двух лет совершили почти 2 тысячи ДТП, в которых погибли 139 человек.

Что самое главное в новом документе, рассказала "РГ" президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. По ее словам, ключевое отличие нового профстандарта от старого - это требования к квалификации инструктора. До сих пор будущему инструктору нужно было пройти дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области "обучение вождению" - это курс в 250 часов. С момента вступления в силу нового профстандарта вводится двухступенчатое образование. Это для начала ДПО по "педагогическим наукам". В эту программу входит педагогика, методология и психологическое обучение. Мастера должны уметь преподавать, разрабатывать методики обучения. А потом уже идет специализация. Это еще одно ДПО. Причем, если обучение педагогике может проходить в любой форме - хоть очно, хоть дистанционно - то практика, только очно.

"Мастер обучения вождению должен быть такой водитель, который на голову выше всех остальных", - подчеркивает Татьяна Шутылева.

Кстати, обе эти программы по 250 часов. То есть время обучения инструкторов увеличилось в два раза. И это только первичное обучение. Впервые прописано, что мастера должны не реже одного раза в три года проходить повышение квалификации.

Кто готовит таких специалистов? Это различные техникумы, учебные комбинаты и сами автошколы, имеющие соответствующую лицензию. Причем после каждого такого курса выдается диплом. То есть мастера теперь будут устраиваться в автошколы с двумя дипломами о дополнительном профессиональном образовании.

Еще одна новация: мастер должен иметь подтвержденный стаж вождения не менее трех лет. Не просто стаж, а именно подтвержденный. Что считается таким стажем? Это не просто человек получил права и забросил их на полку. Это значит, он работал водителем. В крайнем случае, у него есть личный автомобиль, которым он пользуется. Как удостовериться в этом, будет решать аттестационная комиссия. Говорят, такие механизмы есть.

Есть некоторое послабление. Если водитель был лишен прав, то к обучению кандидатов он не допускался течение пяти лет. После вступления в силу этого документа он не будет допущен к работе в течение трех лет.

Документ вступит в силу с 1 сентября. Но возникает вопрос: а что делать тем инструкторам, которые уже давно работают в автошколах по старому профстандарту с одним дипломом? Им придется проходить переобучение? Пока на этот вопрос нет ответа. Напомним, что Госавтоинспекция выдает заключение на соответствие программ автошколы. При этом проверяются документы всего педагогического коллектива. Заново проверять автошколы и менять заключения никто не будет. Но если автошкола сменит адрес, начнет готовить водителей по другой категории, то ей придется получать новое заключение. И тогда, скорее всего, инструкторам придется пройти переподготовку по новому профстандарту.