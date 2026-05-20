Новое поколение седана Chery Arrizo 8 появится в России

По информации «Китайских автомобилей», компания проводит в России локальное маркетинговое исследование относительно вывода на российский рынок нового поколения седана, снабженного 2,0-литровым бензиновым мотором. Предположительно, он появится на рынке уже летом под локальным брендом.

«Очевидно, что цель данного исследования — предстоящая премьера новой версии Arrizo 8 с более мощным 2-литровым ДВС. Однако, учитывая, что компания Chery сейчас активно „мигрирует“ в России под локализованный бренд Tenet, маловероятно, что новинка появится в продаже под своим оригинальным названием», — отмечается в публикации.

Владельцам седанов Chery Arrizo 8 нынешнего поколения предлагается ответить на 12 вопросов. Один из них касается «разумной цены» для автомобиля нового поколения. Нижний предел такой цены в опроснике составляет 2,5 млн рублей, верхний — 3,1 млн рублей и выше. Еще один вопрос касается «разумной доплаты» за более мощный турбированный двигатель 2.0 в сравнении с турбомотором 1.6. Максимальный размер доплаты, указанный в анкете — более 230 тыс. рублей.

В Китае новое поколение седана представлено под маркой Chery Arrizo 8 Pro, оно продается с 2025 года. Автомобиль оснащен турбомоторами 1.6, а также 2.0 в двух вариантах форсировки.

