Грузовик «Урал-80» вышел в серию

Производство нового полноприводного грузовика «Урал-80» уже запущено — серийный выпуск начался в прошлом году, однако приобрести модель у дилеров пока невозможно. Об этом сообщил гендиректор завода Павел Яковлев.

По его словам, в 2025 году было собрано около 200 автомобилей. При этом в свободной продаже «Урал-80» отсутствует: техника поставляется преимущественно по индивидуальным заказам, в первую очередь — для корпоративных клиентов и госструктур.

Часть выпущенных машин уже задействована в спецзадачах. Так, около 95 автомобилей переданы в МЧС и используются в качестве пожарной техники.

«Урал-80» впервые демонстрировался на профильных выставках несколько лет назад, а его подготовка к серийному производству стартовала в прошлом году. Внешне новинка близка к семейству «Урал Next», однако получила более компактный четырёхцилиндровый турбодизель ЯМЗ-535 объёмом 5,1 литра и мощностью 240 л. с.

Благодаря новому двигателю удалось изменить компоновку: капот стал короче, а кабина сдвинута вперёд, что позволило увеличить полезное пространство для установки надстроек и платформ.

Как и другие модели бренда, «Урал-80» оснащён постоянным полным приводом, блокировками дифференциалов и понижающей передачей. Полная масса автомобиля составляет 13,3 тонны, а грузоподъёмность бортовой версии — до 5,5 тонн.