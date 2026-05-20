Продажи новых автомобилей Lexus выросли на 90%

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 1495 новых легковых автомобилей Lexus. Это на 90% больше, чем в январе - апреле прошлого года (785 штук). Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Более половины продаж (59,6%) пришлось на кроссовер Lexus RX (891 шт.). В тройку популярных моделей также вошел полноразмерный кроссовер Lexus LX (367 шт.) и седан бизнес-класса Lexus ES (108 шт.).

В отличие от многих других брендов, 84% проданных в этом году автомобилей Lexus имеют японскую сборку. Пути их поставок идут в основном через Киргизию и Беларусь. На китайские версии Lexus приходится лишь 12,5% продаж.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи новых автомобилей Nissan выросли в 5,4 раза.