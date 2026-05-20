Новые авто марки Oting почти закончились в РФ

Российские дилеры почти полностью распродали внедорожники Paladin и пикапы Palasso, которые реализуются в нашей стране под брендом Oting. В представительстве марки сообщили "Российской газете", что компания не собирается уходить с рынка и продолжит обновлять модельный ряд.

На текущий момент линейка марки состоит из двух моделей. Paladin - это классический рамный внедорожник на платформе Nissan Terra с двигателем Mitsubishi объемом 2,0 литра и восьмиступенчатым автоматом ZF. Palasso - это пикап-хардтоп с теми же техническими характеристиками.

Стоимость внедорожника начинается с отметки в 3,8 млн рублей без акций и спецпредложений, а пикап обойдется минимум в 3,9 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Knewstar рассматривает возможность расширения модельного ряда в России.