Volvo может сохранить универсалы на фоне засилья кроссоверов

В ответ на растущую популярность кроссоверов шведский автопроизводитель Volvo рассматривает возможность сохранения универсалов в своем модельном ряду. Сейчас в линейке бренда из машин с таким типом кузова фактически остался только V60, который выпускается с 2018 года и недавно прошел плановое техническое обновление. Более крупный V90 исчез из списка заказов в конце 2025 года, что сделало универсалы редкостью в гамме Volvo. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Volvo

Глава компании Хокан Самуэльссон в беседе с Motor1 отметил, что автомобильный рынок стал чересчур зависим от внедорожников. По его словам, производителям необходимы более низкие машины — это связано как с аэродинамикой, так и с запасом хода электромобилей. Чем ниже кузов, тем меньше сопротивление воздуха и тем эффективнее расход энергии, пояснил топ-менеджер.

Также Самуэльссон подчеркнул, что не представляет Volvo через пять лет состоящей исключительно из кроссоверов. Особенно остро это заметно в США, где сейчас не продаются ни лифтбек ES90, ни минивэн EM90, и выбор среди моделей марки сводится в основном к SUV и универсалу V60. Тем не менее, пока компания не объявляла о разработке нового универсала или прямого преемника V60, однако позиция руководства указывает на то, что низкие типы кузова могут остаться в стратегии бренда, особенно в эпоху электрификации.